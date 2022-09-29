Закон, порядок, государство

682 подписчика

Двое жителей Кузбасса осуждены за незаконный оборот немаркированных сигарет на сумму более 4,5 млн рублей

Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух местных жителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх