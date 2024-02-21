Читинцы снова жалуются на плохую подачу газа

О плохой подаче газа сообщили сегодня жители Соснового Бора Читы в редакцию ZAB.RU.«Месяц было нормально, а сегодня утром снова очень плохо работал газ, приготовить было невозможно», - рассказал собеседник издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии