Театр абсурда
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Театр абсурда

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Под Курск срочно прибыли бойцы ЧВК "Вагнер"

Под Курск срочно прибыли бойцы ЧВК "Вагнер"

ПРОТИВ ЭЛИТЫ ВСУ ВСТАЛИ СПЕЦНАЗ ВДВ И ЧВК "ВАГНЕР" - НАСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ НАЧНЁТСЯ С СУМЩИНЫ: СВОДКА С ФРОНТОВ СВО Ситуация на фронте развивается стремительно, динамика наступления русской армии растёт.

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Комментарии
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V
Valerij
В статье говорится об элите ВСУ. Не путайте с российской элитой. Хотя в данном случае это не элита ВСУ, а обычные смертники. Обратно в Украину уже живыми не попадут.
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11 час.
Наталия
Как только припекло, генштаб сразу вспомнил про Вагнер и бросает его в это пекло. Вагнер, который целенаправленно старались уничтожить и предать забвению его подвиги, который почти уничтожили, убив его главных командиров. Грустно это...Пора вызывать Суровикина и Попова, настоящих  боевых командиров.
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11 час.
вд
валерий двойнишников
У нас русских и в России не предполагается. Каждый десятый житель мигрант.
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2 час.

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