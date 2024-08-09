Под Курск срочно прибыли бойцы ЧВК "Вагнер"

V Valerij В статье говорится об элите ВСУ. Не путайте с российской элитой. Хотя в данном случае это не элита ВСУ, а обычные смертники. Обратно в Украину уже живыми не попадут.

Наталия Как только припекло, генштаб сразу вспомнил про Вагнер и бросает его в это пекло. Вагнер, который целенаправленно старались уничтожить и предать забвению его подвиги, который почти уничтожили, убив его главных командиров. Грустно это...Пора вызывать Суровикина и Попова, настоящих боевых командиров.