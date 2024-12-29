1. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия может провести матч с Турцией в 2025 году. Впрочем, матч-агент ФИФА отметил, что организация матча «в нынешних условиях» невозможна.
Россия может сыграть с Турцией, Овечкин вернулся и забил, Карлсен поругался с ФИДЕ из-за дресс-кода, Роналду против Лиги 1, «Реал» без зимних трансферов, «Барса» уверена в регистрации Ольмо и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
«Ведь мне же никто не объяснял, почему я остаюсь в запасе. Очень тяжело — не выходить на лед два с половиной месяца, ведь я приезжал в СКА для того, чтобы играть в хоккей. Я же знал, что я — хороший игрок и могу помочь команде. Ни о ком не говорил плохо, но... Знаете, последние три-четыре месяца, что я был в СКА, я думал о том, чтобы закончить с хоккеем. Я был крайне депрессивен. Мне просто хотелось играть, но меня не включали в состав. В общем, мне пришлось пережить много дерьма в этом сезоне», — Борна Рендулич («РБ Спорт»)
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9 час.
Лена Мисько
Стадии игроков СКА: — эйфория — удивление — депрессия — переход в другой клуб. И каждый из них думает, что это будет не со мной
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9 час.
Лена Мисько
Весьма неожиданно жарким получилось начало матча: меньшинство "3 на 5" на первых минутах, два быстрых гола, камбэк соперника с потасовкой у скамейки "Спартака"... Очень интересно, каким был разговор в раздевалке в первом перерыве. Радует, что вовремя вернулись к хоккею и, несмотря на разные приколы, довели дело до победы. Ей и надо было завершить календарный год. 🥤 Эпизод (https://t.me/senchaiced/7823) с Адамом Ружичкой после гола Ивана Воробьёва стал спорным, но словак набрал 2 очка (1+1) и стал автором победного гола. Свою задачу выполнил. 🎩 Алексей Жамнов перед матчем заявил, что игровая практика поможет Брендэну Перлини быстрее набрать оптимальную форму. Свой дебют за "Спартак" канадец отметил результативной передачей на победный гол. 🦅 Даниил Орлов подтверждает теорию: если Орлов забивает, то "Спартак" побеждает.
Сенча со льдом
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9 час.
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