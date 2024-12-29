Россия может сыграть с Турцией, Овечкин вернулся и забил, Карлсен поругался с ФИДЕ из-за дресс-кода, Роналду против Лиги 1, «Реал» без зимних трансферов, «Барса» уверена в регистрации Ольмо и другие новости

Лена Мисько

«Ведь мне же никто не объяснял, почему я остаюсь в запасе. Очень тяжело — не выходить на лед два с половиной месяца, ведь я приезжал в СКА для того, чтобы играть в хоккей. Я же знал, что я — хороший игрок и могу помочь команде. Ни о ком не говорил плохо, но... Знаете, последние три-четыре месяца, что я был в СКА, я думал о том, чтобы закончить с хоккеем. Я был крайне депрессивен. Мне просто хотелось играть, но меня не включали в состав. В общем, мне пришлось пережить много дерьма в этом сезоне», — Борна Рендулич («РБ Спорт»)