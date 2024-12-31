Лавров: для решения ситуации на Украине нужно устранить первопричины конфликта ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 595 прочтений Вчера РФ не устраивают планы избранного президента США Дональда Трампа по заморозке конфликта на Украине и отказа этой страны от членства в НАТО на 20 лет.
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