Лавров: для решения ситуации на Украине нужно устранить первопричины конфликта ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 595 прочтений Вчера РФ не устраивают планы избранного президента США Дональда Трампа по заморозке конфликта на Украине и отказа этой страны от членства в НАТО на 20 лет.