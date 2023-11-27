Вкус на всю зиму. Топ-7 самых долго хранящихся сортов яблок

Садоводы-любители считают хорошую лежкость одним из главных достоинств любого сорта. Сортов, яблоки которых без особого ущерба для вкусовых качеств могли храниться до конца зимы, а то и чуть ли не до мая следующего года насчитывается не то, чтобы слишком много, однако список их постоянно пополняется.