Вкус на всю зиму. Топ-7 самых долго хранящихся сортов яблок

Садоводы-любители считают хорошую лежкость одним из главных достоинств любого сорта. Сортов, яблоки которых без особого ущерба для вкусовых качеств могли храниться до конца зимы, а то и чуть ли не до мая следующего года насчитывается не то, чтобы слишком много, однако список их постоянно пополняется.
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