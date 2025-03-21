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Царьград

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Зеленский дорого заплатил за обман с перемирием. Авиабаза ВСУ взлетела на воздух

Зеленский дорого заплатил за обман с перемирием. Авиабаза ВСУ взлетела на воздух

Авиабаза ВСУ взлетела на воздух после атак русских "Гераней". Зеленский дорого заплатил за обман с временным перемирием.

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