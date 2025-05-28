Прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse выполнил первый полет

Беспилотный прототип гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse Mk 1 / © Hermeus Тестирование Mk 1 было направлено на проверку различных систем, включая двигательную установку, топливные системы, гидравлику, электропитание, терморегулирование, авионику, программное обеспечение для полета, телеметрию, систему аварийного завершения полета и управление.
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