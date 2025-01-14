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Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

По данным Washington Post, правоохранительные органы США начали активно использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска и задержания подозреваемых, что привело к ошибочным арестам и игнорированию очевидных улик.

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