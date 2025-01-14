Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

По данным Washington Post, правоохранительные органы США начали активно использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска и задержания подозреваемых, что привело к ошибочным арестам и игнорированию очевидных улик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии