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Водоканал заплатит 120 млн за обслуживание очистных Петербурга

Водоканал заплатит 120 млн за обслуживание очистных Петербурга

Питьевой водой обеспечивает петербуржцев ГУП «Водоканал». На балансе предприятия — километры водопроводных сетей, насосные станции, два завода по производству гипохлорита натрия, очистные сооружения и даже фонтаны.

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