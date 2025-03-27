Водоканал заплатит 120 млн за обслуживание очистных Петербурга

Питьевой водой обеспечивает петербуржцев ГУП «Водоканал». На балансе предприятия — километры водопроводных сетей, насосные станции, два завода по производству гипохлорита натрия, очистные сооружения и даже фонтаны.
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