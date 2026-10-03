TG: Киев вступает в самый сложный этап против России

Ситуация в Киеве становится все напряженнее, пишет британское издание The Guardian. Издание отмечает, что изменение интенсивности боевых действий все заметнее отражается на повседневной жизни украинской столицы.
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