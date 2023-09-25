«Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.Гони природу в дверь: она влетит в окно».Н. М. Карамзин «Идеи экономистов и политических мыслителей –и когда они правы, и когда ошибаются –имеют гораздо большее значение, чем принято думать.
Почему восстановление СССР, возможно, частичное – все равно неизбежно
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....уж смею Вас заверить.....у секретарей райкомов, горкомов, обкомов, крайкомов всё было.....и не только из соцлагеря.......)))))))))
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1 час.
Игорь Савин
Ж/д вагоны - ГДР, Автобусный парк - Икарусы _ Венгрия, Консервы овощей - БОЛГАРИЯ. обувь - Югославия. Страна сэв, если помните
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37 мин.
Леонид Попивняк
......ну я могу ещё вспомнить и "Токай" и "Глобус" и "Саламандер"....и много ещё чего.....и где это всё теперь в ес?????????
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21 мин.
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