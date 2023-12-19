SHOT: Норвегия запретила посадку русскому самолёту, отказавшись спасать жизнь мужчине

Источники утверждают, что пассажиру самолёта стало плохо, однако власти Норвегии всё равно не разрешили посадкуТелеграм-канал "SHOT" утверждает, что рейсу Москва- Варадеро не разрешили сесть в аэропорту Норвегии.
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