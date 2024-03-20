В МККК заявили, что большинство пропавших при конфликте на Украине живы

Среди считающихся пропавшими при конфликте на Украине есть люди, которые живы, но не помнят номера телефонов родственников и не могут сообщить о себе, рассказала 20 марта советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко.