В МККК заявили, что большинство пропавших при конфликте на Украине живы

Среди считающихся пропавшими при конфликте на Украине есть люди, которые живы, но не помнят номера телефонов родственников и не могут сообщить о себе, рассказала 20 марта советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко.
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