Таиланд вводит комплексный туристический сбор в размере 2 570 батов

Правительство Таиланда утверждает новую меру в налоговой политике в сфере туризма, вводя суммарные сборы в размере 2 570 батов (около 77 долларов США или порядка 7 300 рублей) для каждого иностранного туриста, въезжающего и выезжающего из страны.
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