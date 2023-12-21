В Петербурге почтут память воинов-афганцев в связи с 35-летием вывода войск из страны

Администрация одобрила 87 мероприятий, посвящённых этой памятной дате. Участники заседания Координационного совета по делам ветеранов Петербурга под председательством губернатора Беглова обсудили вопрос подготовки к юбилею окончания миссии советских военных в Афганистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии