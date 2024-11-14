В южноуральском правительстве официально сменили руководителя минсоцотношений

Южноуральский губернатор уволил одного министра и поставил на эту должность другого. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Ирина Буторина официально покидает пост министра социальных отношений региона.
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