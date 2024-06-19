Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Не пытайтесь обмазать навозом, статья отстой!Путин вызвал Ким ...
  • Владимир Моргунов
    ПОХОЖЕ, В СОЮЗЕ ДЕБИЛОВ ТОЖЕ ЕСТЬ ВЕТЕРАНЫ !!! ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВОИ НАПРАВЬТЕ В КАЩЕНКО, ТАМ ПРО ВАС ВСЕ ЗНАЮТ !!!Лишить водительск...
  • ММ
    Ка-а-азлы!!! Других слов нет. Автор классно подметил, что группа идиотов собирается отобрать водительские права у Пут...Лишить водительск...

Надругался и выбросил тело в колодец: подозреваемого в убийстве школьницы в Кузбассе задержали

Надругался и выбросил тело в колодец: подозреваемого в убийстве школьницы в Кузбассе задержали

В Кемеровской области следствию удалось выйти на след преступника, причастного к убийству девочки, которое на днях обнаружили в колодце, рядом с заброшенным зданием неподалеку от Комсомольской площади города Топки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх