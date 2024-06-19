Надругался и выбросил тело в колодец: подозреваемого в убийстве школьницы в Кузбассе задержали

В Кемеровской области следствию удалось выйти на след преступника, причастного к убийству девочки, которое на днях обнаружили в колодце, рядом с заброшенным зданием неподалеку от Комсомольской площади города Топки.
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