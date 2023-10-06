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Мировое обозрение

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96-летний ветеран ВОВ из Темиртау примет участие в велопробеге

96-летний ветеран ВОВ из Темиртау примет участие в велопробеге

Ветеран Великой Отечественной войны из Темиртау Николай Семенович Куриленко в свои 96 лет подал заявку на участие в велопробеге, посвященном Дню Республики, сообщает пресс-служба АО "АрселорМиттал Темиртау".

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