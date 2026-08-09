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Городской фестиваль «Уводьфест» в этом году посвятят 155-летию Иванова

Городской фестиваль «Уводьфест» в этом году посвятят 155-летию Иванова

В субботу, 8 августа, в областном центре пройдет популярный городской фестиваль, который на обновленных городских пространствах вновь объединит различные увлечения и интересы горожан, направления актуальной культуры, искусства, спорта, предложит познавательную программу.

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