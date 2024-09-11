Карина Истомина пришла на подкаст к своему мужу Фёдору Смолову и обсудила проблемы в отношениях

Карина Истомина стала гостьей в новом подкасте Smol Talk своего супруга Фёдора Смолова. Они поговорили о своей девятимесячной дочери Лоре , отцовстве и о том, как правильно решать конфликты в семье.
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