Семья главы "Союза отцов" Новосибирской области взяла на воспитание детей из ЛНР

Двоюродные брат и сестра из ЛНР в программе "Наши" рассказали о жизни в Новосибирске.Глава "Союза отцов" Новосибирской области Сергей Майоров и его жена Ольга взяли на воспитание двоюродных брата и сестру из Луганской Народной Республики.