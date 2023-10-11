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Семья главы "Союза отцов" Новосибирской области взяла на воспитание детей из ЛНР

Семья главы "Союза отцов" Новосибирской области взяла на воспитание детей из ЛНР

Двоюродные брат и сестра из ЛНР в программе "Наши" рассказали о жизни в Новосибирске.Глава "Союза отцов" Новосибирской области Сергей Майоров и его жена Ольга взяли на воспитание двоюродных брата и сестру из Луганской Народной Республики.

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