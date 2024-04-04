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В Челябинске состоится Х Межрегиональный фестиваль «Flamenco de primavera»

В Челябинске состоится Х Межрегиональный фестиваль «Flamenco de primavera»

В нем примут участие ведущие исполнители фламенко из городов Урала и Сибири, чемпионы России и мира.  В этом году специальным гостем фестиваля будет известная танцовщица фламенко, хореограф, педагог Наталья Зайкова (Санкт-Петербург).

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