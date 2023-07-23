По поводу марша мигрантов в центре Москвы появились новые детали и подробности. 1. Отдельно отмечу.
"Западный след подтвердился". Новые подробности марша мигрантов в центре Москвы
Комментарии
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лл
лина любимцева
В данном "марше" в Москве, религия только прикрытие.
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3 час.
аа
алиса алиска
"Мол, все должно происходить в правовом поле. В противном случае, ситуация только усугубится, а решение ситуации не будет найдено." так сказал Р.Кадыров, почему? Рамзану можно верить. Но что он имеет в виду, разве изначально была проблема? Разве подпольные молельные дома, в принципе, не запрещены законом? Если не запрещены, тогда надо информировать въезжающих мигрантов, что они (подпольные молельные дома) проверяются людьми в погонах, чтобы - без обид. НО тут, конечно, похоже на организованное и управляемое действо
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2 час.
Виктор Коряцкий
Им здесь очень хорошо. Их дом теперь здесь. А если вам не нравится, у вас есть демократическое право выбора, вы можете уехать хоть на Канары, да хоть в Куршавель. Возможности нет, так вам возможности и не обещали, права да, а если возможности не хватает, тут извините в этом вы сами виноваты.
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1 час.
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