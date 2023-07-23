"Западный след подтвердился". Новые подробности марша мигрантов в центре Москвы

лл лина любимцева В данном "марше" в Москве, религия только прикрытие.

аа алиса алиска "Мол, все должно происходить в правовом поле. В противном случае, ситуация только усугубится, а решение ситуации не будет найдено." так сказал Р.Кадыров, почему? Рамзану можно верить. Но что он имеет в виду, разве изначально была проблема? Разве подпольные молельные дома, в принципе, не запрещены законом? Если не запрещены, тогда надо информировать въезжающих мигрантов, что они (подпольные молельные дома) проверяются людьми в погонах, чтобы - без обид. НО тут, конечно, похоже на организованное и управляемое действо