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Сегодня на обоих берегах Астрахани электричество будут отключать почти на полдня

Сегодня на обоих берегах Астрахани электричество будут отключать почти на полдня

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В субботу, 23 ноября, плановые отключения электричества коснутся 18 улиц и переулков в Трусовском и Заболдинском районах РЭС Астрахани:   Самое короткое отключение продлится 9 часов, самое длительное – 11 часов.

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