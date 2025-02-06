Зоология. 1 Политических животных, презираемых весьма

Зоология1Политических животных, презираемых весьма,Пучит, мучит, что в России – революции нема,Нет майдана, нет погрома, вся страна сошла с умаИ поэтому не хочет истребить себя сама!Политических животных путчит ненависть к стране, –Граждан, с ними не согласных, надо жарить на огне,Не дожаре.