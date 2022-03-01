Расходная часть бюджета ЕАО вырастет более чем на 2,5 млрд рублей

Расходная часть бюджета ЕАО вырастет более чем на 2,5 млрд рублей

Изменения в бюджете области обсудили на внеочередном заседании правительства ЕАО. Как отметил заместитель председателя правительства ЕАО — начальник департамента финансов Андрей Садаев, изменения в главный финансовый документ региона обоснованы дополнительными поступлениями в казну из федерального бюджета, сообщает ИА ЕАОMedia.

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