Расходная часть бюджета ЕАО вырастет более чем на 2,5 млрд рублей

Изменения в бюджете области обсудили на внеочередном заседании правительства ЕАО. Как отметил заместитель председателя правительства ЕАО — начальник департамента финансов Андрей Садаев, изменения в главный финансовый документ региона обоснованы дополнительными поступлениями в казну из федерального бюджета, сообщает ИА ЕАОMedia.