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Полицейский брал взятки для помощи бойцам на СВО

Полицейский брал взятки для помощи бойцам на СВО

В отношении бывшего начальника ОЭБиПК УВД Орловского района Орловской области завершено расследование дела о взятках.

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