"С утра затопили печь". СК возбудил дело и сообщил подробности гибели детей на Алтае

Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей, сообщает региональный СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии