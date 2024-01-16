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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"С утра затопили печь". СК возбудил дело и сообщил подробности гибели детей на Алтае

"С утра затопили печь". СК возбудил дело и сообщил подробности гибели детей на Алтае

Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей, сообщает региональный СК.

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