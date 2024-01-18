Юрист объяснил, как пойманный с мефедроном актер Руденко «сам себя закопал»

Российский актер, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолий Руденко закопал себя в юридическом плане, когда сначала нервничал, а потом пытался нелепо оправдаться за найденный у него пакетик мефедрона.
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