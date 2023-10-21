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Соловьев уволил со своего канала Сатановского, оскорбившего спикера МИД Захарову

Соловьев уволил со своего канала Сатановского, оскорбившего спикера МИД Захарову

Телевизионный ведущий Владимир Соловьев заявил, что уволил со своего канала «Соловьев Live» политолога Евгения Сатановского, который оскорбил официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Сатановский видимо сам выпил перед интервью
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5 час.
Андрей ПандовРихтер
Нельзя разрываться между российским и израильским патриотизмами. Любишь Россию будучи хоть евреем, хоть якутом - смотри на всё исключительно с российской колокольни. Любишь Израиль - живи в Израиле.
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Лидия, читая Вас, вижу, что Вы с Сатановским одной конфессии. Я не осуждаю. Просто по некоторым , мне известным, признакам интересно определять единоверцев.
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3 час.

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