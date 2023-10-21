Соловьев уволил со своего канала Сатановского, оскорбившего спикера МИД Захарову

Нельзя разрываться между российским и израильским патриотизмами. Любишь Россию будучи хоть евреем, хоть якутом - смотри на всё исключительно с российской колокольни. Любишь Израиль - живи в Израиле.

АС

Анатолий Страшко

Лидия, читая Вас, вижу, что Вы с Сатановским одной конфессии. Я не осуждаю. Просто по некоторым , мне известным, признакам интересно определять единоверцев.