Армия получает новый КОЭП и защитный боеприпас для бронетехники

Страна и люди

Защитные боеприпасы для нового комплекса. Справа - серийный 3ВД35 В недавнем прошлом российская промышленность разработала новые комплексы защиты автомобильной и бронированной техники от высокоточного оружия на основе специальных боеприпасов.