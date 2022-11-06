Страна и люди

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Армия получает новый КОЭП и защитный боеприпас для бронетехники

Армия получает новый КОЭП и защитный боеприпас для бронетехники

Защитные боеприпасы для нового комплекса. Справа - серийный 3ВД35 В недавнем прошлом российская промышленность разработала новые комплексы защиты автомобильной и бронированной техники от высокоточного оружия на основе специальных боеприпасов.

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