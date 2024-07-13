Центральный банк расширяет полномочия банков по защите от финансовых преступлений

В ближайшее время граждане России столкнутся с изменениями в банковской системе. Согласно приказу ЦБ, который вступит в силу 25 июля 2024 года, количество критериев для выявления мошенничества увеличится вдвое - до шести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии