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Регионы России

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Центральный банк расширяет полномочия банков по защите от финансовых преступлений

Центральный банк расширяет полномочия банков по защите от финансовых преступлений

В ближайшее время граждане России столкнутся с изменениями в банковской системе. Согласно приказу ЦБ, который вступит в силу 25 июля 2024 года, количество критериев для выявления мошенничества увеличится вдвое - до шести.

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