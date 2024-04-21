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Захарова обвинила США в спонсировании терроризма

Захарова обвинила США в спонсировании терроризма

Так представитель МИДа прокомментировала решение конгрессменов выделить деньги Киеву. Финансирование Киева — спонсирование терроризма.

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Комментарии
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Владимир
Необходимо объявить пиндосию (сша) террористическим государством, поддерживающим террористов. Объявить пиндостан государством воров и разбойников. Переименовать СВО в контртеррористическую операцию (КТО) и действовать по вновь открывшимся возможностям и полномочиям.
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