Работники ´Белшины´ присоединились к единому дню озеленения.

В Год мира и созидания Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь объявило экологическую кампанию ´Мирный созидательный труд во благо чистой и зеленой страны!´Мероприятия по посадке древесно-кустарниковой растительности проходят во всех регионах Беларуси.