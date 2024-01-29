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Bloomberg: главе ЕК фон дер Ляйен придется решить ряд проблем на втором сроке

Bloomberg: главе ЕК фон дер Ляйен придется решить ряд проблем на втором сроке

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на фоне осложнившейся международной обстановки столкнется с рядом сложностей в случае, если она решить выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя ведомства и переизберется.

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