Международный молодежный форум "Евразия Глобал" пройдет в Оренбурге с 24 по 29 сентября

Один из крупнейших молодежных форумов страны "Евразия Глобал" пройдет в девятый раз. С 24 по 29 сентября 500 молодых лидеров со всего мира соберутся в Оренбурге, чтобы поделиться своим опытом и знаниями в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества.
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