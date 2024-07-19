Международный молодежный форум "Евразия Глобал" пройдет в Оренбурге с 24 по 29 сентября

Один из крупнейших молодежных форумов страны "Евразия Глобал" пройдет в девятый раз. С 24 по 29 сентября 500 молодых лидеров со всего мира соберутся в Оренбурге, чтобы поделиться своим опытом и знаниями в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества.