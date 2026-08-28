СПЧ обратился в ООН из-за ареста российского историка Кирпиченко в Израиле

Арест российского историка Артёма Кирпиченко в аэропорту Бен-Гурион не похож на случайность. Израильские власти задержали его без внятных объяснений, а СПЧ уже направил обращение в ООН — в Рабочую группу по произвольным задержаниям.
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