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Мировое обозрение

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СПЧ обратился в ООН из-за ареста российского историка Кирпиченко в Израиле

СПЧ обратился в ООН из-за ареста российского историка Кирпиченко в Израиле

Арест российского историка Артёма Кирпиченко в аэропорту Бен-Гурион не похож на случайность. Израильские власти задержали его без внятных объяснений, а СПЧ уже направил обращение в ООН — в Рабочую группу по произвольным задержаниям.

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