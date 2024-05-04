Театр абсурда
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Театр абсурда

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«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

Сотни мигрантов из Таджикистана не смогли получить трудовые патенты в Санкт-Петербурге. Это вызвало резкую реакцию таджиков, требующих разорвать все связи с Россией.

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Комментарии
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Марина Петрова
Господи, да я напьюсь, если все эти мигранты покинут Россию, и прихватят с собой всех своих лоббистов, Титова, Хуснуллина, Затулина и других своих друзей.
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3 час.
Михаил Гринжук
поддерживаю полностью.
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2 час.
Evgenija Palette
И все, уже расплодившиеся в России, ДИАСПОРЫ... ВОН! ВСЕХ! ВМЕСТЕ С ВЫЕБКАМИ...
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2 час.

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