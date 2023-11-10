В Южном Тушине пройдет тренинг для подростков «Мой путь к успеху»

11 ноября подростков из Южного Тушина приглашают на занятие «Мой путь к успеху». — В рамках этого тренинга вы сможете узнать, как ставить и добиваться своих целей, а также какие пути достижения целей являются наиболее эффективными.
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