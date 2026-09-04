В Пермском крае правоохранителями пресечена деятельность экстремистского сообщества

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с СУ СК России по Пермскому краю, УФСБ России по Пермскому краю и сотрудниками Росгвардии задержаны основатель и трое активных участников сообщества, созданного с целью совершения на территории региона преступлений экстремистской направленности.