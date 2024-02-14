Четвероклассник из школы №2005 стал абсолютным чемпионом двух олимпиад

Ученик четвертого класса школы №2005 Кирилл Атутов стал абсолютным чемпионом сразу в 2-х олимпиадах: открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» и в международной интеллектуальной олимпиаде «Нereditas nostra».
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