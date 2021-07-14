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Герин о проблемах с платежкой «Миннесоты» из-за выкупов: «Мы все это спланировали. Будет тяжело, нам предстоит вводить в состав молодых и дешевых игроков»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о последствиях для платежки клуба выкупа контрактов защитника Райана Сутера и нападающего Зака Паризе.

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