Я нашла в шкафу мужа чужую сумочку, но самое странное было внутри

Сумочку я нашла, когда искала зимние ботинки на антресолях. Обычная такая операция — залезть на табуретку, перерыть верхнюю полку шкафа мужа Димы в поисках коробки с обувью, которую, как назло, кто-то (то есть сам Дима) переставил без предупреждения.
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