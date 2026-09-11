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Я нашла в шкафу мужа чужую сумочку, но самое странное было внутри

Я нашла в шкафу мужа чужую сумочку, но самое странное было внутри

Сумочку я нашла, когда искала зимние ботинки на антресолях. Обычная такая операция — залезть на табуретку, перерыть верхнюю полку шкафа мужа Димы в поисках коробки с обувью, которую, как назло, кто-то (то есть сам Дима) переставил без предупреждения.

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