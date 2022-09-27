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Польский политолог Пискорский: Варшава требованием репараций у ФРГ открыла ящик Пандоры

Польский политолог Пискорский: Варшава требованием репараций у ФРГ открыла ящик Пандоры

Потребовав репарации от Германии за Вторую мировую войну, Польша открыла ящик Пандоры с претензиями других государств, имеющих куда больше оснований что-то требовать, в том числе у Варшавы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передает «МК».

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