Польский политолог Пискорский: Варшава требованием репараций у ФРГ открыла ящик Пандоры

Потребовав репарации от Германии за Вторую мировую войну, Польша открыла ящик Пандоры с претензиями других государств, имеющих куда больше оснований что-то требовать, в том числе у Варшавы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передает «МК».