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Царьград

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"Серые" деньги берут под полный контроль. В России с 1 октября вступят в силу новые правила внесения наличных

"Серые" деньги берут под полный контроль. В России с 1 октября вступят в силу новые правила внесения наличных

С 1 октября жители России смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счёт в другом — через Систему быстрых платежей (СБП).

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