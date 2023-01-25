Что думает депутат Госдумы Иванинский о выборах мэра Новосибирска

Дискуссия о возможной отмене выборов градоначальника продолжается в Новосибирске. Свои мнения о преимуществах назначения сити-менеджера уже озвучили политологи, теперь им готовы поделиться представители Государственной Думы РФ от нашего региона.
Дискуссия о возможной отмене выборов градоначальника продолжается в Новосибирске. Свои мнения о преимуществах назначения сити-менеджера уже озвучили политологи, теперь им готовы поделиться представители Государственной Думы РФ от нашего региона.
Свежие комментарии