Вечерний Новосибирск

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Что думает депутат Госдумы Иванинский о выборах мэра Новосибирска

Что думает депутат Госдумы Иванинский о выборах мэра Новосибирска

Дискуссия о возможной отмене выборов градоначальника продолжается в Новосибирске. Свои мнения о преимуществах назначения сити-менеджера уже озвучили политологи, теперь им готовы поделиться представители Государственной Думы РФ от нашего региона.

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