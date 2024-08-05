Спор о курице и яйце закончился поножовщиной

В Индонезии спор о курице и яйце закончился дракой на ножах. Об этом пишет The Thaiger. Согласно данным полиции, 24 июля двое мужчин с острова Сулавеси, которые только что познакомились, решили вместе выпить.
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