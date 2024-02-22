Люди! Пробки! Краснодар: говорим о проблемах

Это создает, мягко говоря, неудобства для жильцов, которые вынуждены стоять в пробках по часу в своем дворе, а также для служб экстренной помощи, которые не могут быстро добраться до места назначения из-за объездов через ЖК.
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