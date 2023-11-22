Цены на газ поднимутся для жителей восьми районов Псковской области на 200 рублей

ПСКОВ, 22 ноября, ФедералПресс. Стоимость газа в баллонах вырастет с 1 декабря 2023 года почти на 200 рублей для жителей Новосокольнического, Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Невельского и Усвятского районов.