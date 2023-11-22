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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Цены на газ поднимутся для жителей восьми районов Псковской области на 200 рублей

Цены на газ поднимутся для жителей восьми районов Псковской области на 200 рублей

ПСКОВ, 22 ноября, ФедералПресс. Стоимость газа в баллонах вырастет с 1 декабря 2023 года почти на 200 рублей для жителей Новосокольнического, Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Невельского и Усвятского районов.

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